Milli yelkenciler Beste Kaynakçı ve Alican Kaynar, Paris 2024'e hazırlanıyor

Milli yelkenciler Beste Kaynakçı ve Alican Kaynar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için güçlerini birleştirdi.

Uluslararası Yelken Federasyonunun aldığı kararla Finn ve 470 Kadınlar sınıfının olimpiyatlardan çıkarılmasının ardından Nacra 17 sınıfında yarışmaya karar veren ikili, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün desteğiyle antrenmanlarına başladı.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya çok yaklaştığını belirten milli sporcular, Nacra 17 sınıfında yarım kalan hedefi tamamlamak istediklerini belirttiler.

Beste Kaynakçı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 470 kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ilk Türk kadın takımında yer alırken, Alican Kaynar 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı.