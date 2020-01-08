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Milli tenisçi İpek Soylu, sol el parmaklarından ameliyat edildi

Milli tenisçi İpek Soylu, sol elindeki yüzük ve serçe parmağından ameliyat edildi.

08.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:50
Milli tenisçi İpek Soylu, sol el parmaklarından ameliyat edildi

Milli tenisçi , sol elindeki yüzük ve serçe parmağından ameliyat edildi.

İpek Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu gözetiminde başarılı bir operasyon geçirdim. Üzgünüm fakat bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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