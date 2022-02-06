Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi İlay Yörük, W15 Antalya Series tek kadınlar finalinde ABD'li Hurricane Tyra Black'e 2-1 yenildi.

ANTALYA (AA) - Milli tenisçi İlay Yörük, W15 Antalya Series tek kadınlar finalinde ABD'li Hurricane Tyra Black'e 2-1 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Son oynadığı 15 maçta 13 galibiyet alıp üst üste üçüncü finaline yükselen İlay Yörük, 2 numaralı seri başı Hurricane Tyra Black'e 2-6, 6-4, 4-6 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı." denildi.

Doğa Türkmen ile Melis Ayda Uyar'dan çiftler şampiyonluğu

Turnuvada Doğa Türkmen-Melis Ayda Uyar ikilisi, 3. çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

W15 Antalya Series'ta set kaybetmeden finale ilerleyen Doğa ile Melis Ayda, finalde 2 numaralı seribaşı Rus Evgeniya Burdina-Aleksandra Pospelova çiftini 4-6, 7-6, 10-7 yenerek şampiyon oldu.

Sarp Ağabigün çiftlerde ikinci

M15 Antalya Series çiftlerde set kaybetmeden finale yükselen Sarp Ağabigün ile Rumen partneri Mircea Alexandru Jecan, şampiyonluk maçında 1 numaralı seribaşı Seong Chan Hong-Ji Sung Nam (Güney Kore) çiftiyle karşılaştı.

Müsabakayı 4-6'lık setlerle 2-0 kaybeden Sarp-Jecan çifti, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Milli Tenisçi, Hurricane, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title