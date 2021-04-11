Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor

Türkiye, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1'i altın, 5 madalyayla tamamladı.

Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Türkiye, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1'i altın, 5 madalyayla tamamladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 4 milli sporcu mücadele etti. Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli çeyrek finalde, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar +73 kiloda İkra Kayır ise ilk turda şampiyonaya veda etti.Bu sonuçların ardından Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı.


Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor
Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor
Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli tekvandocular, Avrupa'dan 5 madalyayla dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:02:43. #1.14#
title