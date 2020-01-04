Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu

04.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:34

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Van'da genç sporcularla bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında kente gelen Nur Tatar, isminin verildiği Nur Tatar Spor Salonu'nda tekvandocu sporcularla buluştu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, genç sporcuların çok önemli bir başarı hikayesine tanıklık ettiğini söyledi.

Erkek egemenliğinin ön planda olduğu bir toplumda bir kız çocuğunun hayallerine ulaşmak için kıt imkanlarla gece gündüz çalıştığını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Hayatta başarılı olmuş ne kadar insan, aile ve toplum varsa hepsi ciddi bir emek sarf ederek o başarıya ulaşır. Hayatta alın teri dökmeden elde edilmiş hiçbir başarı yoktur. Başarmak için hayal kurun ve emek verin. İnci Kefali gibi önüne gelen engeli aşmak için binlerce kez uğraşacağız ve o engeli aşacağız. İşte Nur Tatar kızımız da bu engeli aşıp bu kentin en büyük tesisine ismini taşıdı. Kurtuluşumuz hayal kurmaktan ve eğitimden geçer."

"Hiçbir zaman pes etmedim"

Tekvandocu Nur Tatar Askari de 5 yaşından itibaren tekvandoya başladığını ve kıt imkanlarla müsabakalara hazırlandığını anlattı.

Engellemelere rağmen hayallerinin peşinden koştuğunu aktaran Askari, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir insan isterse birçok başarıya ulaşabilir. Sadece buna inanmamız ve istememiz yeterli. Bu zorlu yolda spor yaparken hep erkek sporcularla antrenman yaptım. Onlarla dövüştüm. Hiçbir zaman pes etmedim. Bunun için çok güçlü hayallerinizin olmasını istiyorum. Gözlerinde bu azmi görüyorum. Aileler de çocuklarının başarıyı elde edilmesinde çok etkili. O yüzden en büyük görev ailelere düşüyor. Çocuklarınıza o yolda bunu başaracaklarına inandırmanız gerek. Ailem bana güvendi ve ben başardım. İnşallah buradan daha çok Nur Tatar çıkar."

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Tekvando İl Temsilcisi Murat Yazlık ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA