Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor
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Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor

Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Tekvando antrenörü Mustafa Doğru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamasında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne birlikte geldiği çocukları Münir Furkan ile Nisa'yı dağ koşusu ve teknik antrenmanlarla turnuvalara hazırlıyor.

Tekvando antrenörü Mustafa Doğru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamasında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne birlikte geldiği çocukları Münir Furkan ile Nisa'yı dağ koşusu ve teknik antrenmanlarla turnuvalara hazırlıyor.

Mustafa Doğru, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olduktan sonra 2013 yılında Osmaniye'de tekvando üzerine özel spor salonu açtı.

Çocukları 16 yaşındaki Münir Furkan ile 13 yaşındaki Nisa'nın da aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde sporcuya tekvando eğitimi veren Doğru, Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle salonun faaliyetlerine geçici bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Bugüne kadar 23 milli sporcu yetiştiren Doğru, spor salonları açılana kadar çocuklarıyla birlikte tatil için Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne geldi.

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya tekvando şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Doğru kardeşlerden Nisa, en son İstanbul'da mart ayında düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) 17 yaş altı poomse yıldız kızlar kategorisinde birinci olan takımda yer aldı. Münir Furkan ise 17 yaş altı kyorugi kategorisinde 3'üncü oldu.

Milli sporcular, antrenörleri de olan babaları eşliğinde bu yıl katılacakları yeni şampiyonalara köylerindeki uygun alanlarda koşu, kondisyon ve teknik antrenmanlarla hazırlanıyor.

Osmaniye Tekvando İl Temsilcisi de olan antrenör Mustafa Doğru, AA muhabirine, bir dağ köyü olan memleketlerinde çocukları Münir Furkan ile Nisa'ya 15 gündür koşu ve kondisyon antrenmanı yaptırdığını dile getirdi.

Çocuklarının antrenmanlarının genellikle salonda geçtiğini ifade eden Doğru, "Her iki evladım da 5 yaşından itibaren profesyonel anlamda tekvando yapmaya başladı. Furkan'ın tekvandoda kyorugi (ikili müsabaka) branşında dereceleri var. Nisa'nın ise poomse (temel teknik ve hayali dövüş) branşında dereceleri bulunuyor." diye konuştu.

"Günün en az 10 saatini tekvando yaparak geçiriyoruz"

Doğru, mart ayında İstanbul'da yapılan Turkish Open 2021 organizasyonunda her iki evladının da derece alarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığını vurguladı.

Evlatlarının başarılarından dolayı hem babaları hem de antrenörleri olarak çok gururlu olduğunu aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Bizim evimizdeki sohbetlerimizde tekvando haricinde bir şey konuşulmuyor. Günün en az 10 saatini tekvando yaparak geçiriyoruz. Çocuklarımı yarışmalara hazırlamak için sürekli antrenman yapıyoruz. Katıldığımız turnuvalardan da derece ve madalyalarla dönmek bir baba ve hoca olarak beni çok mutlu ediyor."

Çocuklarının hem babası hem de antrenörü olarak her şeyiyle ilgilendiğine değinen Doğru, "Münir Furkan ile Nisa'nın milli tekvandocu ve şampiyon olmaları benim için en büyük gurur kaynağıdır. Bu derecelerini Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda da taçlandırırlarsa ben daha mutlu olacağım. Hedeflerimizi bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli tekvandocu Münir Furkan Doğru, babasıyla yaklaşık 10 yıldır tekvando eğitimi yaptıklarını belirterek, "Babamla çalışmak çok güzel bir duygu. Hem fiziksel hem psikolojik olarak bana her türlü desteği veriyor. Turnuvalarda çıktığım bazı maçlarda benden fazla stres yaşıyor ama bir şekilde derece elde ediyoruz. Hedefim tekvando branşında Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak." diye konuştu.

Katılacağı şampiyonalara birincilik hedefiyle çalışan milli tekvandocu Nisa Doğru ise Kovid-19 salgını sürecinde de antrenmanlarının sürekliliğini babası sayesinde sağladığını ve babasının kendisine her zaman motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor
Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor
Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor
Milli tekvandocu kardeşler, antrenör babalarıyla hazırlandıkları şampiyonalarda tarih yazmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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