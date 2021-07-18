Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması
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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonluğu istiyor.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonluğu istiyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Hatice Kübra İlgün, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Kariyerinde Universiade şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları gibi organizasyonlarda gümüş madalyaları bulunan Hatice Kübra İlgün, son dönemdeki performansıyla olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor.

Başarılı tekvandocu olimpiyatlar öncesinde yaptığı açıklamada, "Tüm sporcuların ulaşmak istediği nokta olimpiyat oyunlarında mücadele etmektedir. Öncelikle buraya ulaştığım için çok mutluyum. Buraya gelmek için son ana kadar büyük çaba gösterdim. Olimpiyat oyunları kadar zorlu olan ve yılda 4 kez düzenlenen grand prix müsabakalarının hepsinde madalya kazanan tek Türk tekvandocu oldum. Bu istikrarımı Tokyo'da da sürdürmek istiyorum. Hedefim her zaman en iyiye ulaşmak. İngiliz ve Güney Koreli rakiplerim başta olmak üzere güçlü rakiplerim var. Daha önce bu sporcuları yenmeyi başarmıştım. Tokyo'da da bunu tekrarlayarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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