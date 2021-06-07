Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek
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Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek

Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erkekler ve Kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Hentbol Milli Takımları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa girecek.

Erkekler ve Kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Hentbol Milli Takımları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa girecek.

13-18 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenecek olan A Erkekler ve A Kadınlar 2021 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonaları kapsamında Erkek ve Kadın Plaj Milli Takımların aday kadroları ve kamp programı belli oldu. Buna göre Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'na Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanacak. Milliler 18 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Köyceğiz'de kampa girecek.

Milli Takım kampına katılacak sporcularda belli oldu. Erkeklerde Köyceğiz Belediyespor'dan 3 sporcu, Kadınlarda da Yalıkavak Spor Kulübü'nden 3 olmak üzere Muğla takımlarından toplam 6 sporcu Milli Takım Aday Kadroların çağrıldı.

Erkek Milli Tkım Aday Kadrosu; Yasin Çalışkan (Antalyaspor), Fatih Çalkamış (Beşiktaş), Cemal Kütahya (Beykoz Belediye Gsk), Mehmet Emre (Beykoz Belediye Gsk), Musa Günerler (Beykoz Belediye Gsk), Ozan Erdoğan (Beykoz Belediye Gsk), Tahir İlkbahar (Beykoz Belediye Gsk), Yağız Öksüzcük (Beykoz Belediye Gsk), Yakup Yaşar Simsar (Beykoz Belediye Gsk), Alican Göçmen (Köyceğiz Belediye), İlkan Keleşoğlu (Köyceğiz Belediye) Memiş Mert Öztürk (Köyceğiz Belediye), Ömür Pehlivan (Nilüfer Belediye), Ramazan Mutlu (Nilüfer Belediye), Çetin Çelik (Rize Güneysu), İsmet Yılmaz (Rize Güneysu), Atakan Şirin (Spor Toto Sk), Enis Yatkın (Spor Toto Sk) Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto Sk), Sarp Seymen (Spor Toto Sk)

Kadınlar Milli Takım Aday Kadrosu: Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi G), Özge Yakar (Görele Belediyesi Sk), Dilek Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Ece Sözmen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Sibel Kıcıroğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Ümmü Gülsüm Bedel (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediye Gsk), Ayşe Dinç (Konyaaltı Belediyesi Sk), Ayşenur Sormaz (Muratpaşa Belediye Sk), Beyzanur Türkyılmaz (Muratpaşa Belediye Sk), İrem Köseler (Muratpaşa Belediye Sk), Elif Dalkıç (Üsküdar Belediye Sk), Neslihan Çalışkan (Üsküdar Belediye Sk), Sude Karademir (Üsküdar Belediye Sk), Yağmur Özler (Üsküdar Belediye Sk), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Belediye Sk), Esma Adnar (Yalıkavak Sk), Reyhan Kaya (Yalıkavak Sk), Sevilay İmamoğlu Öcal (Yalıkavak Sk), Beyza Karaçam (Yenimahalle Belediyesi Gsk) - MUĞLA

Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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