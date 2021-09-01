Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu
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Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu

Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Antrenör Yıldıray Kaya tarafından atletizm milli takımına kazandırılan Sıla Ata, Dumlupınar'da düzenlenen 'Büyük Zafer Koşusu' yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Antrenör Yıldıray Kaya tarafından atletizm milli takımına kazandırılan Sıla Ata, Dumlupınar'da düzenlenen 'Büyük Zafer Koşusu' yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Sıla Ata, Dumlupınar'da 15'incisi düzenlenen 'Büyük Zafer Koşusu' yıldızlar kategorisinde birinci oldu. Ata, "Milli takıma seçildikten sonra katıldığım ilk yarışmada birinci olduğum için çok mutlu ve gururluyum. 15 Kasım'da Tayland'da dünya dağ koşusu şampiyonası yapılacak. Orada ülkemizi milli takım formasıyla temsil edeceğim inşallah" dedi.

Atletizm antrenörü Yıldıray Kaya da, "Zafer koşusu için Simav'dan öğrencilerimizle birlikte Dumlupınar'a geldik. Üç kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dönüyoruz. Destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu
Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu
Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli takıma seçilen Sıla Ata 'Büyük Zafer Koşusu'nda birinci oldu - Haberler Spor
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