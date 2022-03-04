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Milli takıma Malatya'dan 3 davet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milli takıma Malatya'dan 3 davet

Spor Tırmanış dalında milli takıma Malatya'dan 3 davet yapıldı.

MALATYA (İHA) - Spor Tırmanış dalında milli takıma Malatya'dan 3 davet yapıldı.

Isparta'da 9-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonasında Büyük Kızlar kategorisinde birinci olup altın madalya alan Malatyalı sporcu Gülay Balık, milli takım kampına davet edildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 5-10 Mart 2022 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşecek olan Spor Tırmanış Aday Milli Takım Kampına sporcu olarak davet edilen Gülay Balık'ın dışında, daha önceden başarılı sonuçlar alan Malatyalı Sporcu Muhammed Karyağdı ile Antrenör Leyla Karadağ Milli Takım Kampına Antrenör olarak davet edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Milli Takım, Malatya, Gülay, Milli, Spor, Haberler

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