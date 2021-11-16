Milli ara yaramadı! Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber
Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Morutan'ın derbide oynama ihtimali zayıf.
Milli maçlar sonrası Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Romanya Milli Takımı'na giden Cicaldau ve Morutan, döndü. Morutan çalışmalara katılmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Morutan'ın sakatlığı olduğunu açıkladı.
SON ANA KADAR BEKLENİLECEK
Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmesi gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.
YARIN DEVAM
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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