Milli Takım'ın yıldızı Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını kaldırdı

Kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım yüzünden gündemin merkezine gelen ve çeşitli saldırıların hedefi olan Ebrar Karakurt, o pozu kaldırdı. Atnena'nın 'Ben böyleyim' şarkısını paylaşarak gönderme yapan Ebrar, saha dışındaki olaylarla daha fazla ilgilenmek istemedi. Ebrar bu paylaşımı kaldırarak biraz olsun gündemin sıcaklığını dağıtmaya çalıştı.

Ebrar Karakurt, çoğalan tepkilerle daha fazla uğraşmamak için olay paylaşımını kaldırdı. Instagram hesabından kız arkadaşıyla olan pozunu paylaşan Ebrar, çokça destek gördüğü gibi saldırıların da hedefi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Voleybol Takımı'nın saha dışı konularla gündemde olmasını istemeyen Ebrar, bu paylaşımı kaldırdı.

SANAT CAMİASI DA DESTEK OLDU

Ebrar Karakurt'a spor dünyasının dışında sanat camiasından da çok sayıda destek geldi. Ancak başarılı voleybolcu bu konunun daha fazla büyümemesi adına paylaşımını sildi.