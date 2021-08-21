Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu

Filenin Sultanları, dün Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Keyifli giden karşılaşmada başhakem Ksenjia Jurkovic'in fenalaşması yürekleri ağza getirdi. Oyun bir anda durdu ve doktorlar hakemin yanına koştu. Jurkovic'e müdahale yapıldı. Başhakem maça devam edemedi.