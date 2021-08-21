Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
Filenin Sultanları, dün Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Keyifli giden karşılaşmada başhakem Ksenjia Jurkovic'in fenalaşması yürekleri ağza getirdi. Oyun bir anda durdu ve doktorlar hakemin yanına koştu. Jurkovic'e müdahale yapıldı. Başhakem maça devam edemedi.
A Milli Kadınlar Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda oynadığı Ukrayna maçında ikinci sette durum 13-13'ken mücadelenin başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı. Anında müdahale edilen Jurkovic, karşılaşmaya devam edemedi.
SAĞLIK EKİBİMİZ KOŞTU
Türk takımının sağlık grubu da hakemin yanında yer aldı. Müsabakanın baş hakemi Ksenija Jurkovic geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alkışlarla kenara geldi. Jurkovic maça devam edemezken gayretin idaresini Sabine White aldı. Milliler, bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Türkiye maç programı:
22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:17.30 Hollanda-Türkiye