Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
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Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu

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Filenin Sultanları, dün Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Keyifli giden karşılaşmada başhakem Ksenjia Jurkovic'in fenalaşması yürekleri ağza getirdi. Oyun bir anda durdu ve doktorlar hakemin yanına koştu. Jurkovic'e müdahale yapıldı. Başhakem maça devam edemedi.

A Milli Kadınlar Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda oynadığı Ukrayna maçında ikinci sette durum 13-13'ken mücadelenin başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı. Anında müdahale edilen Jurkovic, karşılaşmaya devam edemedi.

Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Hakem fenalaşınca karşılaşmaya ara verildi

SAĞLIK EKİBİMİZ KOŞTU

Türk takımının sağlık grubu da hakemin yanında yer aldı. Müsabakanın baş hakemi Ksenija Jurkovic geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alkışlarla kenara geldi. Jurkovic maça devam edemezken gayretin idaresini Sabine White aldı. Milliler, bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Hakem fenalaşınca karşılaşmaya ara verildi

Türkiye maç programı:

22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:17.30 Hollanda-Türkiye

Milli Takım'ın maçında yürekler ağza geldi! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
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