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Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti

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Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye veda ediyor. Macaristan Milli Takımı'nın hocası Marco Rossi, Szalai'nin Ada yolcusu olduğunu duyurdu.

Sarı-Lacivertliler'in Macar stoperi Szalai'nin oynamama sebebi ortaya çıktı. Solak savunmacı, devre arasında İngiltere'ye gidiyor.

Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti

İSPANYA GERİDE KALDI

Szalai'yi İspanya'dan Atletico Madrid çok ısrarlı şekilde istiyordu ancak hayalleri suya düştü. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai'nin İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bittiMacaristan hocası Marco Rossi

"CHELSEA BİTİRMİŞ DURUMDA"

Calciomercato'ya konuşan Rossi, hangi futbolcuların İtalyan futboluna uygun olduğu soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Rossi, "Tek bir oyuncu söylemek zor ama Szalai'yi uygun görüyorum. Ancak Chelsea'ye katılacağını düşünüyorum. İspanya'dan önemli kulüpler takip ediyordu ama Chelsea bitirmiş durumda. İtalyan futbolu için de harika olurdu" dedi.

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