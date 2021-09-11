Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası - Haberler Spor
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Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF, Dünya Kupası Elemeleri'ne gidecek Milli Takım'ın başına yabancı bir hoca getirmek istiyor. Alman ekolünü düşünen yönetim, bu konuda Hamit Altıntop'u görevlendirdi. Christoph Daum ismi de masaya geldi. Türkiye'yi yakından tanıyan ve önemli başarıları olan Daum, Löw'den alınacak son cevaba göre değerlendirilecek.

Ay-Yıldızlı Takımımız'da Şenol Güneş dönemi bitti. Dün Okan Buruk'la anlaşma sağlandığı haberler i çıkmıştı ancak resmi bir açıklama gelmedi. Ardından TFF'nin 'yabancı hoca' düşündüğü ortaya çıktı. Bu isimler arasında ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum da var.

Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası

YETKİ HAMİT ALTINTOP'TA

Yabancı konusunda Alman ekolü ön planda. Bu konuda yetkilendirilen isim ise Hamit Altıntop. Altıntop'un önümüzdeki günlerde Joachim Löw'le temas kuracak. Ancak Löw, şu anda takım çalıştırma konusunda pek istekli değil. Almanya taraması konusunda yetki Hamit Altıntop'ta.

FAVRE DE ADAYLAR ARASINDA

Alman hoca adayları arasında Lucian Favre'nin de ismi geçiyor ama o da pek gönüllü değil. Daum'un Türk futbolunu yakından tanıması, başarılı özgeçmişi, onu ciddi adaylar arasına taşıdı.

Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası
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Yorumlar (1)
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