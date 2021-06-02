Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan, Fatih Terim'in kalması halinde Aslan olacak

Sarı-Kırmızılılılar'ın transferde önceliği stoper bölgesi. Bu doğrultuda listenin tepesinde Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan yer alıyor. İtalyan ekibi Sassuolo'da devam etmeyeceği konuşulan Kaan, koyu bir Galatasaray taraftarı ve Sarı-Kırmızılı ekibe gelmek için istekli. Ancak genç savunmacı, Terim'le çalışmak istiyor. Galatasaray'daki başkanlık seçimleriyle akıbeti belli olacak Terim'in kalması halinde Kaan transferi de netleşecek.