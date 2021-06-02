Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan, Fatih Terim'in kalması halinde Aslan olacak
Sarı-Kırmızılılılar'ın transferde önceliği stoper bölgesi. Bu doğrultuda listenin tepesinde Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan yer alıyor. İtalyan ekibi Sassuolo'da devam etmeyeceği konuşulan Kaan, koyu bir Galatasaray taraftarı ve Sarı-Kırmızılı ekibe gelmek için istekli. Ancak genç savunmacı, Terim'le çalışmak istiyor. Galatasaray'daki başkanlık seçimleriyle akıbeti belli olacak Terim'in kalması halinde Kaan transferi de netleşecek.
Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Oyuncu ile anlaşan prensipte anlaşan Galatasaray, Sassuolo ile görüşmelere başlayacak. Ancak Kaan'ın arzusu Fatih Terim'le çalışmak. Galatasaray'da Terim'in akıbetinin belirsizliği Kaan transferini olumsuz etkiliyor.
ÖNCELİK KİRALAMAK
Galatasaray, Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. G.Saray'daki başkanlık seçimi sonuçlandıktan sonra yeni başkan Terim'le devam etmek isterse, Kaan'da işler kolaylaşacak.
36 MAÇTA 4 GOL
Geçtiğimiz sezon Sassulo formasıyla 20 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asist yaptı. Kaan Ayhan, A Milli Takım'da da 36 maçta forma giydi, 4 kez gol sevinci yaşadı.