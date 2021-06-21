Milli Takım'da kavga skandalı! İki futbolcu birbirine girdi
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Milli Takım'da kavga skandalı! İki futbolcu birbirine girdi

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En iyi üçüncü kotası almak için çıktığımız İsviçre maçında rakibimize 3-1 yenilerek puansız bir şekilde grup sonuncusu olduk ve EURO 2020'ye veda ettik. Maç sonrası Şenol Güneş'in formsuzluğu konuşulurken, İsviçre maçı öncesi 2 futbolcunun kavga ettiği ortaya çıktı. Antrenmanda Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu'nun kavga ettiği, araya diğer futbolcuların güçlükle girdiği belirtildi. Daha sonrasında Halil'in Cengiz'le de sert tartışma yaşadığı aktarıldı.

A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti. EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya havlu atan Milli Takımımızda iki futbolcunun son idmanda kavga ettiği ortaya çıktı.

Milli Takım'da kavga skandalı! İki futbolcu birbirine girdi

CENGİZ'LE DE TARTIŞMA YAŞADI

A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandı. Halil Dervişoğlu, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga etti. Takım arkadaşları araya güçlükle olayı çok daha fazla büyümeden yatıştırdı. Bu kavganın ardından Halil, Cengiz Ünder'le de sert bir tartışma yaşadı. Sonrasında futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş yanına çağırdı ve sert uyarı yaptı. İlk iki maçta alınan yenilgi ve antrenmanda yaşanan bu olay, Milli Takım'ın İsviçre maçına moralsiz başlamasına neden oldu.

(Sabah)

Milli Takım'da kavga skandalı! İki futbolcu birbirine girdi
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Haber Yorumları (1)
CAGLAR YILMAZ: çok hırslılardı bütün maçları kazanmak için ondan çıkmıştır ::D
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