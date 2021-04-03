Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı

A Milli Takım'da koronavirüs sayıları artmaya devam ediyor. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın da testi pozitif çıktı. Böylece Milli Takımımız'da koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı 14'e yükseldi. Yusuf Yazıcı'nın aynı zamanda Lille'den de takım arkadaşı olan Mehmet Zeki Çelik de koronavirüse yakalanmıştı.