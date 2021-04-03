Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı
A Milli Takım'da koronavirüs sayıları artmaya devam ediyor. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın da testi pozitif çıktı. Böylece Milli Takımımız'da koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı 14'e yükseldi. Yusuf Yazıcı'nın aynı zamanda Lille'den de takım arkadaşı olan Mehmet Zeki Çelik de koronavirüse yakalanmıştı.
Fransız ekibi Lille, Paris Saint-Germain maçı öncesinde yapılan taramada Yusuf Yazıcı'nın testinin pozitif çıktığını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu protokol gereğince evinde karantinaya alındı. Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda da virüse yakalandığı için izolasyon süreci geçirmişti.
ZEKİ ÇELİK DE KORONA
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında takımda forma giyen diğer Türk futbolcu Zeki Çelik'in de koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Yusuf'tan da gelen kötü haberle Milli Takım'daki koronavirüs sayısı 14'e yükseldi.