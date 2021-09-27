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Milli sporcunun 13'üncü Türkiye şampiyonluğu

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Milli sporcunun 13'üncü Türkiye şampiyonluğu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Eray Şamdan, Adana'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile 13'üncü kez Türkiye şampiyonu oldu ve Dubai'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ADANA (İHA) - Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Eray Şamdan, Adana'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile 13'üncü kez Türkiye şampiyonu oldu ve Dubai'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübün'nün milli sporcusu ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Adana'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'da 60 kg kategorisinde Eray Şamdan birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli karateci böylece elde ettiği derece ile 13'üncü kez Türkiye şampiyonluğunu kazanarak Dubai'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milli sporcuyu tebrik ederek aynı başarısını dünya şampiyonasında da sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz. Birçok farklı branşta şampiyon sporcular yetiştiriyoruz. Eray Şamdan, olimpiyatlardaki başarısının ardından bizleri yine gururlandırdı. Dünya şampiyonasında da altın madalyayı ilçemize getireceğine inanıyorum. Bizler de her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Milli sporcunun 13'üncü Türkiye şampiyonluğu

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