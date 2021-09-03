Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli sporcu Yasmani Copello, Elmas Lig serisinin 12. ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

Milli sporcu Yasmani Copello, Elmas Lig serisinin 12. ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Elmas Lig serisinin 12. ayağında milli sporcu Yasmani Copello 400 metre engellide piste çıktı. Copello yarışta 48.45'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Yarışı Brezilyalı Alison dos Santos 48.23 derecesiyle ilk sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Muslera Salih Uçan Mesut Özil Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 00:01:47. #1.15#

title