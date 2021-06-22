Milli sporcu Besra Duman, Para Halter Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Besra Duman, gümüş madalya kazandı.

Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Besra Duman, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 123 kiloluk kaldırışıyla ikinciliği elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur