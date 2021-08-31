Milli satranççılar Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş, Çevrim İçi Hızlı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Milli satranççılar FM Ediz Gürel ve CM Yağız Kaan Erdoğmuş, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Milli satranççılar FM Ediz Gürel ve CM Yağız Kaan Erdoğmuş, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun 10 yaş genel kategorisinde CM Yağız Kaan Erdoğmuş ile 14 yaş kategorisinde FM Ediz Gürel, rakiplerini mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın ödül töreni 2 Eylül Perşembe günü düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er