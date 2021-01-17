Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek
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Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek

17.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:19

İtalyan ortağıyla Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Grubu, Azerbaycan devletine ait piyango şirketi Azerlotereya'nın yönetimini de devralıyor. İlgili kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından imzalandı.

Azerbaycan, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu'na verecek.

ALİYEV KARARNAMEYİ İMZALADI

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Demirören Grubu'na ait YMT Şans BV adlı şirket, Bakü yönetimine ait piyango şirketi Azerlotereya'yı devralacak. Önümüzdeki 6 ay içinde yönetim devri gerçekleşecek. İlgili kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da imzalandı.

2019'DA İTALYAN ORTAKLA MİLLİ PİYANGO'YU KAZANMIŞTI

2019'da Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal-Şans Ortak Girişimi vermişti.

Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek
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