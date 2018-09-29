Milli Okçulardan Dünya Kupası'nda Altın Madalya

Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı, Samsun'da başlayan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya elde etti.

Batı Park'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında düzenlenen ve 32 sporcunun katıldığı finallerin ilk gününde makaralı yay kadınlar ve makaralı yay karışık takım müsabakaları yapıldı.

Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı'nda yarışan Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı, finalde karşılaştığı Hindistan takımını 159-152 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Yeşim ve Demir'in 159 puan ile aynı zamanda Avrupa rekoru kırdığı belirtildi.

Makaralı yay kadınlarda ise Kolombiyalı Sara Lopez birinciliği elde ederken, Meksikalı Linda Anderson Ochoa ikinci, Güney Koreli Chaewon So üçüncü oldu.

Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin ayaklarının sonucuna göre kategorilerinde ilk 8 sırayı alan okçuların yarıştığını söyledi.

Topaloğlu, iki gün sürecek finallerde, Türk sporcuların iyi sonuçlar almaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Yarışmayı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de izledi.