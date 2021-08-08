Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Superpole yarışında birinci oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Superpole yarışında birinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Ekonomi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki altıncı ayağında ikinci yarış için koşulan Superpole yarışını kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki altıncı ayağında ikinci yarış için koşulan Superpole yarışını kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde bugün TSİ 16.15'te başlayacak ikinci yarış öncesi sırlama turlarında damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Çekya'da dün gerçekleştirilen ilk yarışı da kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışındaki birinciliğiyle ikinci yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Superpole yarışında birinci oldu - Haberler Ekonomi
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