Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak tarihi başarı elde etti
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak tarihi başarı elde etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak tarihi başarı elde etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sıralama turları Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli sporcu Deniz Öncü, Avusturya yarışının sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Ay-yıldızlı motosikletçi, Red Bull KTM Tech 3 takımıyla kariyerindeki ilk Moto3 pole pozisyonunu kazanırken, bu organizasyonda??????? pole pozisyonu elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Styria Grand Prix'sine 1: 36.453'lük derecesiyle pole pozisyonundan başlayacak olan Deniz Öncü, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Pole pozisyonunu beklemiyordum. Hafta sonları güçlü geçse de ikinci çeyrekte hep başarısız oldum. İlk pole pozisyonum ve çok mutluyum. Türkiye adına grand prix tarihinde ilk pole pozisyonunu kazandım. Gerçekten sansasyonel." ifadelerini kullandı.

FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Styria Grand Prix'si, yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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