Milli maç ne zaman hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı hangi gün?

Milli maç ne zaman hangi kanalda? sorusunun yanıtı sporseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptan 15 puanla 3. sırada bulunan Ay-Yıldızlıların şansını devam ettirmesi için önce Cebelitarık sonra da Karadağ engelini sorunsuz aşması gerekiyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hollanda, Norveç, Cebelitarık, Letonya ve Karadağ'ın yer aldığı G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, 13 Kasım Cumartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

OZAN KABAK KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

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