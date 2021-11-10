Milli maç ne zaman hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı hangi gün?
Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Son iki maça girilirken Türkiye 15 puanla 3. sırada yer alıyor. İkinci Norveç'i geride bırakmayı hedefleyen Türkiye, bir yandan da averaj hesapları yapıyor. Peki, Milli maç ne zaman hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
Milli maç ne zaman hangi kanalda? sorusunun yanıtı sporseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptan 15 puanla 3. sırada bulunan Ay-Yıldızlıların şansını devam ettirmesi için önce Cebelitarık sonra da Karadağ engelini sorunsuz aşması gerekiyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hollanda, Norveç, Cebelitarık, Letonya ve Karadağ'ın yer aldığı G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, 13 Kasım Cumartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
- Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
- Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
- Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
- Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.