Milli Kütüphane koleksiyonundaki binlerce taşplak, çevrimiçi erişime sunuldu Milli Kütüphane'nin koleksiyonundaki 5 bine yakın taşplak ses dosyasına dönüştürülerek üyeler için online erişime açıldı.

Milli Kütüphane'nin koleksiyonundaki 5 bine yakın taşplak ses dosyasına dönüştürülerek üyeler için online erişime açıldı. Bunların arasında Zeki Müren'den Beethoven'a, Safiye Ayla'dan Bach'a kadar pek çok sanatçı ve besteciye ait taşplak bulunuyor.