Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, 4-5 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, 4-5 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Kruszwica'de gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
Şampiyonaya katılacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:
BM 1x (ümit erkekler tek çifte): Hamza Mert Avunduk
BLW 2x (hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu - Elis Özbay
BLM 2x (hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök - Şefik Çakmak
BLM 2 (hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban - Denizhan Aydın
BLW 2 (hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal - Nigar Hatun Demiroğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er