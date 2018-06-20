Milli Kaleci Sinan Bolat: Galatasaray'dan Teklif Aldım

Sinan Bolat, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında transferine yönelik açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜM BENİMLE DEVAM ETMEK İSTEYECEKTİR"

Sözlerine transferi hakkında konuşarak başlayan Sinan Bolat, "Kendi adıma ve takımım adına çok iyi bir sezon geçti. Türkiye'ye her zaman dönmek istiyorum. Türkiye'den bazı transfer teklifleri var. Kulübümle oturup, konuşacağım. Kulübüm benimle devam etmek isteyecektir. Fakat kulübümün reddemeyeceği bir teklif olursa kabul edeceklerdir. Galatasaray'dan transfer teklifi oldu. Benimle ilgilendiklerini biliyorum" dedi.

"BELÇİKA'DAN TRANSFER TEKLİFLERİ"

Rajo Vallecano'dan teklif aldığını açıklayan Sinan, "Belçika'dan da transfer teklifleri var. La Liga'nın yeni takımı Rayo Vallecano'yla da temaslarımız oldu. Öncelik sözleşmem devam ettiği kulübüm" ifadelerini kullandı.

Sinan Bolat, Standart Liege için ismi geçen Altınordu file bekçisi Erce Kardeşler hakkında ise, "Erce Kardeşler, Standard Liege'de kesinlikle oynar. Standard Liege genç oyuncuya şans veren bir kulüp. Belçika basınında sizin haberinizi gördüm. Belçika'da Erce'yle Standard Liege'in anlaştığı iddia ediliyor. Erce'nin transferi olursa, Belçika'dan Avrupa pazarına rahatlıkla açılacaktır" açıklamasında bulundu.