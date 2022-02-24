Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak
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Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.
Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul'da kamp çalışmalarını tamamlayan milli sporcularını Polonya'nın başkenti Varşova'ya gittikleri belirtildi.
Varşova'da 34 ülkeden 184 kadın ve 309 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye'nin 10'ar erkek ve kadın judocuyla tatamiye çıkacağı aktarıldı.
Kafilede yer alan milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
48 kilo: Ebru Şahin, Merve Azak ve Sıla Ersin
52 kilo: Buketnur Karaduman, Yaren Kömürcü
57 kilo: Hasret Bozkurt
63 kilo: Ayten Yeksan
70 kilo: Fidan Ögel, Minel Akdeniz
+78 kilo: Sebile Akbulut.
Erkekler:
60 kilo: Emirhan Karahan, Mihraç Akkuş
66 kilo: Ejder Toktay
73 kilo: Umalt Demirel
81 kilo: Musa Şimşek, Yunus Kılınç
90 kilo: Ö.Kemal Aydın, Can Güzel
100 kilo: Mert Şişmanlar
+100 kilo: Münir Ertuğ.