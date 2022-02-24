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Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.

Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul'da kamp çalışmalarını tamamlayan milli sporcularını Polonya'nın başkenti Varşova'ya gittikleri belirtildi.

Varşova'da 34 ülkeden 184 kadın ve 309 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye'nin 10'ar erkek ve kadın judocuyla tatamiye çıkacağı aktarıldı.

Kafilede yer alan milli sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo: Ebru Şahin, Merve Azak ve Sıla Ersin

52 kilo: Buketnur Karaduman, Yaren Kömürcü

57 kilo: Hasret Bozkurt

63 kilo: Ayten Yeksan

70 kilo: Fidan Ögel, Minel Akdeniz

+78 kilo: Sebile Akbulut.

Erkekler:

60 kilo: Emirhan Karahan, Mihraç Akkuş

66 kilo: Ejder Toktay

73 kilo: Umalt Demirel

81 kilo: Musa Şimşek, Yunus Kılınç

90 kilo: Ö.Kemal Aydın, Can Güzel

100 kilo: Mert Şişmanlar

+100 kilo: Münir Ertuğ.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Polonya, Varşova, Milli, Judo, Spor, Haberler

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