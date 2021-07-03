Milli judocu Gülkader Şentürk olimpiyat kotası aldı
Milli judocu Gülkader Şentürk'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi.
Milli judocu Gülkader Şentürk'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Gülkader Şentürk'ün, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak, kadınlar 48 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar