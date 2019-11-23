Milli hokeyci Vakıfcan öğretmen, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

23.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:27

Antalya'da polis teşkilatı tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve spora teşvik edilmesine yönelik başlatılan "Haydi Bütün Çocuklar Hokey"e projesi kapsamında, küçük yaşlarda salon hokeyi ile tanışan Vakıfcan Kılınç, bu branştaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan Vakıfcan Kılınç'ın hayatı, Antalya'da polis teşkilatının başlattığı proje ile değişti.

Daha önce adını bile duymadığı hokey sporu ile 14 yaşındayken tanışan Kılınç, hokeyde kısa sürede önemli mesafe katedip, milli sporcu oldu.

Yaklaşık 10 yıldır ter döktüğü hokeyde arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza atan 24 yaşındaki Kılınç, beden eğitimi öğretmeni olarak devam ettiği kariyerinde başarıdan başarıya koşuyor.

İlerlettiği spor dalında hala ilk gün ki heyecanını sürdüren Kılınç, elde ettiği başarıları kaptanı olduğu Salon Hokeyi Milli Takımı ile katılacakları Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor.

Milli sporcu olmak çok büyük gurur

Milli hokeyci Vakıfcan Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yılı aktif bir şekilde milli sporcu olmak kaydı ile 10 yıldır hokey sporu ile uğraştığını söyledi.

Sporcu olmayı hep istediğini dile getiren Vakıfcan, "Ama şartlar bir türlü elvermemiş, ön ayak olacak kimse olmamıştı. Antalya'da emniyet ön ayak olunca ben de hokeye başladım ve devam ettim." ifadelerini kullandı.

Kılınç, küçük yaşlarda başladığı hokeyde milli formayı giymenin gururunu yaşadığını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk milli takıma seçildiğimde inanamamıştım. İlk yurt dışına çıktığımızda İstiklal Marşımızı okurken tüylerim diken diken olmuştu. 8 yıldır milli sporcuyum ve her seferinde İstiklal Marşımızı okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. Çok büyük bir gurur. Bu duyguyu gerçekten herkesin yaşamasını isterim."

"Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk"

Milli takım olarak zorlu bir sürece girdiklerini de belirten Kılınç, "İsviçre'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için arkadaşlarımızla hazırlık sürecindeyiz. Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor." diye konuştu.

Kılınç, çalışmaların güzel geçtiğinin de altını çizerek, "Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. İlk gün ki heyecanla hazırlandığımız Avrupa Şampiyonası'nda bir üst kategoriye çıkıp başarımızı taçlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA