Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Spor

Sporcuların karşılanması Milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in konuşması Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın konuşması ANKARA - Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandıran Taha Akgül, Olimpiyat beşincisi Süleyman Karadeniz...

Sporcuların karşılanması

Milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in konuşması

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın konuşması ANKARA - Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandıran Taha Akgül, Olimpiyat beşincisi Süleyman Karadeniz ve ülkemizi serbest stil 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı yurda döndü.

Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü
Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü
Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü
Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Lionel Messi Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:45:01. #1.14#

title