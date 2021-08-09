Milli güreşçi Taha Akgül yurda döndü
Sporcuların karşılanması Milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in konuşması Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın konuşması ANKARA - Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandıran Taha Akgül, Olimpiyat beşincisi Süleyman Karadeniz...
Sporcuların karşılanması
Milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in konuşması
Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın konuşması ANKARA - Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandıran Taha Akgül, Olimpiyat beşincisi Süleyman Karadeniz ve ülkemizi serbest stil 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı yurda döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem