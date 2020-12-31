Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'den Zolan'a ziyaret
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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'den Zolan'a ziyaret

31.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:17
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'den Zolan'a ziyaret

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Kupasında bronz madalya kazanan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Kupasında bronz madalya kazanan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milli güreşçi Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Belediye Başkanı Osman Zolan'a ziyarette bulundu.

Zolan, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in Denizli'nin ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda da senden madalya bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Denizli, güreşte geçmişi ve temelleri kökü olan bir şehir. İnşallah sizlerle bu devam edecek. Başarından dolayı tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Milli güreşçi Karadeniz de Zolan'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Spor Şube Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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