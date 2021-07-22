Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
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Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.

Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.

Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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