Milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayaalp, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kayaalp, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Kayaalp, muhabirleri tebrik etti.

Her bir fotoğrafın farklı olayları resmettiğini aktaran Kayaalp, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da AA'nın birbirinden değerli fotoğrafları arasında seçim yapıp oy verdim. Güzel fotoğraflar var ama acı ve gözyaşı olan fotoğraflar da var. Çocukları görmek, mültecileri görmek insanı üzüyor. İnşallah herkes için güzel bir dünyamız olur, savaşın olmadığı. Anadolu Ajansı, her zaman yanımızda oluyor, başarımızı ülkemize ve halkımıza duyurmada yardımcı oluyor. Bütün medyaya başarılarımızı servis ediyor."