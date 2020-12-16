Milli güreşçi Aslı Demir, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti
16.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:50
Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Elis Manolova'ya yenildi.
Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Elis Manolova'ya yenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, bronz madalya maçında Manolova'yla karşılaştı.
Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki