Milli güreşçi Aslı Demir, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti
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Milli güreşçi Aslı Demir, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti

16.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:50
Milli güreşçi Aslı Demir, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti

Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Elis Manolova'ya yenildi.

Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Elis Manolova'ya yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, bronz madalya maçında Manolova'yla karşılaştı.

Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:52:25. #1.14#
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