Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti
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Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti

04.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi 'Atmaca'nın yapılan atışında hedefi başarıyla imha ettiğini açıkladı.

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi 'Atmaca'nın yapılan atışında hedefi başarıyla imha ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk milli gemi savar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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