Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Cengiz Ünder'in yeni adresi Marsilya oldu. Fransız ekibi Cengiz için Roma ile 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satışın gelirden de %30 pay verilecek. Fransa'ya uçan Cengiz, Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Milli Takım'ın önemli futbolcularından Cengiz Ünder, artık Fransız ekibi Marsilya için top koşturacak. Geçen sezonu Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de tutunamadı.
Marsilya, Cengiz'i 10 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %30 pay maddesiyle kadrosuna kattı.
3 MİLYON EURO ALACAK
Marsilya ile sözleşme imzalamak için menajerleriyle Fransa'ya uçan Cengiz'in kazanacağı ücret de belli oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 3 milyon euro garanti ücret alacak.