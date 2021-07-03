Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

Cengiz Ünder'in yeni adresi Marsilya oldu. Fransız ekibi Cengiz için Roma ile 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satışın gelirden de %30 pay verilecek. Fransa'ya uçan Cengiz, Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.