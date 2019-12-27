Milli futbolcu Yusuf Yazıcı eğitimini aksatmıyor

27.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38

Emin Aşıkkutlu: Disiplinli bir şekilde fakültesine gelen ve çaba sarf eden bir futbolcu

"Yusuf milli değerleri başarılı şekilde temsil ediyor"

Fatih Bektaş: Yusuf Yazıcı çok örnek bir model

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Lige verilen arada memleketi Trabzon'a gelen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, öğrencisi olduğu Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeliği Bölümü'ndeki sınavlarını da verdi. Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Bektaş, hem sınavları için üniversiteye gelen, hem de öğretmenlerine ziyarette bulunan genç futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. EMİN AŞIKKUTLU: DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE FAKÜLTESİNE GELEN VE ÇABA SARF EDEN BİR FUTBOLCUTrabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Yusuf Yazıcı'nın disiplinli ve sorumluluk sahibi bir sporcu olduğunu söylerken, "Yusuf Yazıcı üniversite olarak gururumuz, aktif öğrencimiz. Disiplinli bir şekilde fakültesine gelen ve çaba sarf eden bir futbolcu. Trabzonumuzun gururu. Ülkemizi başarılı şekilde temsil ediyor. Gerçekten kendilerini ülkemiz ve fakültemiz adına ne kadar tebrik etsek azdır. Geçmiş olsun dileklerimizi de kendisine ilettik. Spor bölümümüzden mezun birçok futbolcumuz var. Ünal Karaman, Metin Aktaş önemli öğrencilerimizdi. Selçuk Aydın hala daha aktif öğrencimizdir. Yusuf Yazıcı, ayrı bir yerde tabii ki. Kendisini tebrik ediyoruz. Yusuf Yazıcı duruşu ve disipliniyle ileri düzeyde ülkemizi temsil edecektir. "YUSUF MİLLİ DEĞERLERİ BAŞARILI ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR"Yusuf Yazıcı'nın hem sporculuk hayatını hem de eğitim hayatını bir arada yürütmesiyle ilgili olarak da Aşıkkutlu, "Bu ayrı bir başlık açılması gereken bir konu. Futbol tekniğiyle ülkemizi temsil ederken öğrenciliğini ve kendini geliştirme konusunda kendine düşen görevi disiplinli bir şekilde ayrıcalık tanımadan başarmaya çalışıyor. Takdire değer bir arkadaşımız. Ülkemize ve milli değerlerine de bağlı. Futbolcu olarak mesleğini başarılı şekilde icra ederken duruşuyla da milli değerleri başarılı şekilde temsil ediyor" açıklamasında bulundu. FATİH BEKTAŞ: YUSUF YAZICI ÇOK ÖRNEK BİR MODEL

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Bektaş, milli futbolcunun eğitimine çok önem verdiğini belirtirken, "Yusuf Yazıcı çok örnek bir model. Her şeyden önce bir sporcu yetkiyi veya makamı yakaladığında geri dönmek istemez. Yıldız oyuncu özellikleri taşıyor. 1 günlük boş vaktinde babaanne ve annesini ziyaret ediyor ve fakülteyi ziyaret edip sınava giriyor. Bu kadar yoğunluğun içinde vakit ayırması büyük olgunluk. Avrupa'ya transferi tesadüf değil, kendini taşımakla alakalı, yoksa sadece yetenekle bunu başaramazsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA