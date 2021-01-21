Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi

21.01.2021 23:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:27

Attığı gollerle bu sezon Lille'i taşıyan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, ligde aralık ayının futbolcusu oldu.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligde aralık ayının futbolcusu seçildi.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi

LILLE, SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi
Haber Yorumları (1)
SEAN: Gecende burak secilmisti Aralik ayina
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 23:52:09. #1.15#
title