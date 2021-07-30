Milli futbolcu Cömert, ALGSpor'da
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Milli futbolcu Cömert, ALGSpor'da

Milli futbolcu Cömert, ALGSpor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Taraftarlara bayram hediyesi olarak önemli bir transfer edeceklerinin sözünü veren Gaziantep ALGSpor Başkanı Ali Gözcü, milli futbolcu Ecem Cömert'e imza attırdı.

Taraftarlara bayram hediyesi olarak önemli bir transfer edeceklerinin sözünü veren Gaziantep ALGSpor Başkanı Ali Gözcü, milli futbolcu Ecem Cömert'e imza attırdı.

23 kez Milli olan ve Almanya'nın güçlü ekibi MSV Duisburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Ecem Cömert ile TFF Kadınlar 1. Liginde şampiyonluk hesapları yapan Gaziantep ALGSpor ile anlaştı. Orta saha pozisyonunda oynanan ancak sağ ve sol açıklarda da görev alabilen Ecem Cömert, yeni sezonda sarı-grili takımın başarısı için mücadele edecek. Sezonu Duisburg'ta tamamlayan ve daha önce SV Alberweiler ve SC Freiburg forması giyen Cömert'in transferi Gaziantep ALGSpor'da büyük heyecan oluşturdu.

"Önemli bir ismi kadroya kattık"

Taraftara bayram hediyesi sözünü yerine getirdiklerini söyleyen Gaziantep ALGSpor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, önemli bir ismi kadroya dahil ettiklerini belirterek, "Ecem Cömert kendisini ispatlamış ve Milli bir oyuncu. Büyük bir çaba sarf ettik. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kalitesini sahaya yansıtarak ALGSpor'a katkı sağlayacaktır. Ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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