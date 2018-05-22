Milli Futbolcu Cengiz Ünder: Şampiyonlar Ligi Finali Elimizden Alındı

Altınordu ve Başakeşhir'in ardından bu seozn başında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden biri olan Roma'nın yolunu tutan ve özellikle 2. devrede göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, beIN SPORTS Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun açıklamaları:

"Her genç Türk futbolcunun hayali Avrupa olmalı. Benim her zaman aklımda bu vardı. Şu anda bu cesareti gösterdim ve bunu başardım. Umarım daha fazla Türk futbolcu Avrupa'da oynar. Bu sezon benim için iyi geçti ama sonraki sezonun çok daha iyi olması lazım. Daha fazla gol atmak istiyorum. Çok çalışacağım. Umarım gelecek sezon daha başarılı olurum."

"ROMA'DA KALMAM EN DOĞRUSU"

"İtalyanca'yı 100 üzerinden 30'luk konuşabiliyorum. Daha iyi olması lazım. Öğrenmem gerektiğini biliyorum, benim için bir zorunluluk bu. Gelecek sezon da Roma'da kalmam benim için en iyisi olur diye düşünüyorum. Orada yapmak istediğim daha çok şey var."

"Barcelona karşısında oynadığımız 4-1'lik maçın rövanşında, turu geçeceğimize çok inandık. Iniesta'nın devre arasında bir şey dediğini hatırlıyorum: 'Böyle gidersek, bu maçı kaybederiz'. Biz ilk yarıda onları bu duruma getirdik. O gün çok heyecanlıydım. 2-0 olmuş, tura yakınız. Ben de oyuna girerken çok istekli başladım. Korner kullanmaya gittim. Aslında çok da iyi bir orta yapmadım ama Manolas orada mucizeyi yarattı. O açıdan kafayı vurması daha zordu."

"FİNAL ELİMİZDEN ALINDI"

Liverpool maçının rövanşında Barcelona maçından daha iyi bir atmosfer vardı. 2 penaltımız verilmedi o maçta. Şu an belki de ben burada değil, final için Kiev'de olabilirdim. Keşke orada olsaydım. Final, bizim elimizden alındı."

"Türkiye'ye gelen futbolcular, genelde 30 yaş üstü, yıldız oyuncular. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle değil. Yabancılar 'Türkiye'ye gideyim de kariyerimin son döneminde para kazanayım' diyor genelde. Bu bakış açısı değişmeli."

"Salah, tartışmasız bu sezonun en iyi oyuncusu. İnanılmaz bir oyuncu. Ben de onun yerine geldim, bu durum da gerçekten onur verici. Onu izlerken insanlar büyük keyif alıyor."

"Totti'yi her gün kulüpte görüyorum, hala heyecanlanıyorum. Bana 'Golcü' diyor, çok hoşuma gidiyor."

"KOLAROV VE DZEKO BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

"Kolarov ve Dzeko, bana çok yardımcı oldu. Kolarov, benim az oynadığım dönemde 'Sen çok iyi bir oyuncusun. Sana inanıyorum' deyip bana destek olmuştu. İdmanlarda sürekli karşı karşıya oynuyoruz. Beni o geliştirdi diyebilirim. Sürekli beni zorluyor."

"Bu sezonun ikinci yarısında toplam 8 gol attım. Önümüzdeki yıl da sezon başından itibaren gol atmaya başlayıp 20 gole ulaşmak istiyorum. Kanat oyuncuları artık bu sayılara ulaşıyor, ben de bunu başarabilirim. Maç öncesi totemim yok ama maçlardan önce atmak istediğim golleri zihnimde canlandırıyorum. Bunlara benzer çok gol de attım."

CENGİZ'İN EN İYİ 11'İ

Genç futbolcu en iyi 11'i olarak da, "Alisson, Dani Alves, Sergio Ramos, Kalidou Koulibaly, Marcelo, Miralem Pjanic, David Silva, De Bruyne, Salah, Ronaldo, Messi" isimlerini saydı.