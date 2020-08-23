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Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım yüzü oldu

Milli Fitness Sporcusu Ali Osman Gürsoy, davet üzerine geldiği Malatya'da turizm elçiliği görevini üstlendi.

Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım yüzü oldu
23.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:25

Milli Fitness Sporcusu Ali Osman Gürsoy, davet üzerine geldiği Malatya'da turizm elçiliği görevini üstlendi.

Gürsoy, Malatya'nın tarihi ve turistik yerlerine dikkat çekmek için buralarda antrenman yaptı. 2019 yılı Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu olan Gürsoy, Malatya'nın tanıtımı için çekilen filmde şehrin tarihi ve doğal güzellikleri arasında spor yaptı.

Fitness Eğitmeni ve Milli Sporcu Ali Osman Gürsoy yaptığı açıklamada, "Malatya'da çok güzel bir organizasyonda yer aldık. Orada bulunan spor salonunu işletmecisi Kürşat Günata'nın desteği ile bizi orada ağırladılar. Malatya'nın tanıtımında da yer aldım. Salon açılışında gençlerle seminer tadında bir buluşma yaşadık. Milli sporcu ve 2019 yılında şampiyon olmam dolayısıyla salonun yüzü olarak beni seçmeleri çok mutlu etti. Çok güzel geri dönüşler oldu. Böyle bir projede yer almak benim iç n gurur kaynağı oldu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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