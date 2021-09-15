Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı genişletildi - Haberler Ekonomi
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı genişletildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini bildirdi. Aşı olmayan veya PCR testi vermeyenler ehliyet sınavlarında da görev alamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu PCR testi uygulaması kapsamında yeni bir genelge yayınladı. Bakanlık, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

HAFTADA İKİ KERE İSTENECEK

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

EHLİYET SINAVLARINDA GÖREV VERİLMEYECEK

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

PCR testi zorunluluğu başlamasıyla birlikte şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculuklarında, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Zorunlu yaptırılacak PCR testinin ücrete tabi olup olmayacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı genişletildi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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