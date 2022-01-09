Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor

BOLU (AA) - Bolu'da müsabakalara katılmayı bırakan ancak antrenörlük ve hakemlik yaparak cimnastiğe katkı sağlamayı sürdüren milli sporcular Büşra ve Beyza Canatan ile Enfal Keskin, yaklaşık 60 öğrencisine geleceğin sporcuları olabilmeleri için hafta sonları ders veriyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan milli cimnastikçi Büşra Canatan (23), 3. sınıf öğrencisi kardeşi Beyza Canatan (20) ve 2. sınıf öğrencisi Enfal Keskin (20), başarılı spor hayatlarının ardından müsabakalara katılmayı bıraktılar.

Spora katkı sunmaya devam etmek için antrenörlük ve hakemlik yapmaya karar veren milli cimnastikçiler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda hafta sonları sporcu yetiştiriyor.

Aileleriyle antrenmana gelen 4-5 yaşlarındaki çocuklara cimnastik yaptıran milli sporcular, kendileri gibi başarılı sporcular yetiştirmek için onları sıkı şekilde yarışlara hazırlıyor.

Beyza Canatan: "Yeteneği ve yatkınlığı varsa çocukları yönlendiriyoruz"

AA muhabirine yaklaşık 4 yaşından beri cimnastik yaptığını anlatan Beyza Canatan, hareketli bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirterek, "Çok hareketli olduğum için ailem beni cimnastiğe yazdırdı. Cimnastiğe giriş yaptığım günden beri bu ailenin bir bireyi olmaktan her zaman gurur duydum." dedi.

Canatan, cimnastikte yaş faktörünün çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler, 4-5 yaşında bu çocukları alıp altyapısını verdikten sonra yeteneği ve yatkınlığı varsa hafta içi yarışmacı grubuna yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Cimnastiğin çok fedakarlık isteyen bir spor olduğunu vurgulayan Enfal Keskin de yarışmacı olan çocukların artık bu branşa kendilerini adamaları gerektiğini dile getirdi.

Keskin, antrenmanlarına düzenli şekilde devam eden çocukların başarılarının da devamında geleceğini kaydetti.

Büşra Canatan: " Bolu, başarılı sporcuların yetiştiği merkez konumunda"

Milli sporcu Büşra Canatan ise cimnastiğin tüm sporların temelini oluşturduğunu, bu sporu yapanların birçok branşta daha başarılı olduğunu ifade etti.

Son yıllarda cimnastiğin popülaritesinin arttığını vurgulayan Canatan, şunları söyledi:

"Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen'in katkıları ve ardından gelen olimpiyat madalyasıyla cimnastik branşı adını duyurmaya devam ediyor. Başkanımız Suat Çelen, Bolu'dan yetişmiştir. Göksu Üçtaş Şanlı, olimpiyatlara giden ilk kadın sporcumuz, o da Bolu'da yetişti. Bolu, başarılı sporcuların yetiştiği bir merkez konumunda."

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri

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