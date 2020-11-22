Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

22.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:59
Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy'de, yerli ve milli buğday ve arpa demonstrasyonu çerçevesinde ekim gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy'de, yerli ve milli buğday ve arpa demonstrasyonu çerçevesinde ekim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve çeşitli üniversitelerin, tarımsal alanda yaptıkları çalışmaların, tarımsal yeniliklerin çiftçi başta olmak üzere hedef kitlelere ulaştırılması, tescil edilen çeşitlerin üretime kazandırılması, araştırmacı yayımcı ve çiftçi bağının kurulması amacıyla Lüleburgaz İlçe Müdürlüğümüzce çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimlerinin Lüleburgaz ilçesine yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Enstitü Müdürlüğünden temin edilen 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimi, Ceylanköy köyünde İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri ve üreticimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla üretim sezonu içerisinde ürünlerin gelişim ve adaptasyonu durumu takip edilerek, sonuçlar 2021 yılında düzenlenmesi planlanan tarla gününde üreticilerimiz ile paylaşılacaktır" bilgilerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta ata tohumu 'Siyez buğdayı'nın deneme ekimi yapıldı
Kahramanmaraş'ta ata tohumu "Siyez buğdayı"nın deneme ekimi yapıldı
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Alişan Mert Fırat Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Mert Günok Fatih Terim Ersun Yanal Sergio Perez
Tüm Haberler Kamu Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:00:28. #1.15#
title