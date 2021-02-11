Milli atletler Paralimpik A Barajı'nı rekorla geçti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'ine katılan özel sporcular Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım, Türkiye rekoru kırarak Tokyo Paralimpik Oyunları A Barajı'nı geçti.

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı sporcularından Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım bugün yapılan gülle atma müsabakalarında piste çıkan özel sporcular Mihriban Korkmaz 12,89'luk derecesi ile 1'inci olarak altın madalya kazanırken, Eda Yıldırım ise 12: 19'luk derecesi ile 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı