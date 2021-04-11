Milli atletler Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da katıldıkları yarışta birinci oldu
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Milli atletler Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da katıldıkları yarışta birinci oldu

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Milli atletler Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da katıldıkları yarışta birinci oldu

Milli atletler Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da katıldıkları İmam Reza Grand Prix müsabakalarında birinci oldu.

Milli atletler Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da katıldıkları İmam Reza Grand Prix müsabakalarında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meşhed kentinde düzenlenen organizasyonda Cihat Ulus, 5000 metre yarışını 14.33.41'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Turnuvada 1500 metre yarışında Abdullah Özdemir ise finişe 3.50.91'lik derecesiyle ikinci sırada geldi. İlk sırayı alan rakibinin diskalifiye olmasıyla Abdullah Özdemir, yarışı birinci tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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